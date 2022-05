Christi Himmelfahrt und das damit verbundene erste verlängerte Wochenende des heurigen Jahres bringt eine Reisewelle in den Süden. Nicht nur Kärntner nutzen die freien Tage, um Ausflüge und vielleicht den ersten Urlaub zu machen, auch unsere Nachbarn. In Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien ist Christi Himmelfahrt ebenso ein arbeitsfreier Feiertag und Schüler aus Hamburg und Sachsen-Anhalt haben bereits ihre Pfingstferien. Das bringt vor allem auf den Autobahnverbindungen in Richtung Italien und Slowenien und weiter nach Kroatien erhöhtes Verkehrsaufkommen. In Kärnten betroffen sind vor allem die A 10 Tauernautobahn, die A 11 Karawankenautobahn sowie die Südautobahn A 2.