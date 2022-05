1005 Minuten Livestrecke oder knapp 17 Stunden Literatur im Fernsehen: Der Bachmannpreis spielt längst in der oberen Liga aller Liveübertragungen mit (vergleichbar etwa mit den Übertragungen der Trainings und der Rennen auf der Streif). Nach zwei Jahren, in denen das Wettlesen in Klagenfurt online über die Bühne ging und via 3sat in die Welt hinausgetragen wurde, wird sich heuer der Literaturzirkus wieder im ORF-Studio treffen.