Der beginnenden Sommersaison sei Dank: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es in Österreich um 3694 Arbeitslose weniger. Derzeit haben 311.086 Personen keinen Job, davon sind 237.842 arbeitslos gemeldet und 73.244 nehmen an AMS-Schulungsmaßnahmen teil. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen sind um 35.000 niedriger als vor der Pandemie im Mai 2019. Aktuell sind 51.476 Personen zur Kurzarbeit vorangemeldet. In der Vorwoche waren es noch 53.023 Voranmeldungen. Trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblemen und hohen Energiepreisen sei die Lage am Arbeitsmarkt "weiterhin positiv", so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Österreich war von 8. bis 14. Mai um 6,77 Prozent höher als vor einem Jahr. Wirtschaftsforscher erwarten heuer ein Wachstum des heimischen Bruttoinlandsprodukts von 3,9 Prozent.