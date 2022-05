Sollte China einen Angriff auf Taiwan starten, so werden die USA militärisch eingreifen. Dies erklärte US-Präsident Joe Biden am Montag auf einer Pressekonferenz in Tokio. Neben ihm stand Fumio Kishida, der Premierminister Japans, dem wichtigsten Verbündeten der USA in Asien. Ein Eroberungszug gegen Taiwan, so gab Biden zu verstehen, würde in Sachen geopolitischer Bedeutung dem ähneln, was Russlands Militär gerade in der Ukraine tut: Die Weltordnung wäre erschüttert.