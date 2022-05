Anthony Albanese sitzt seit über 25 Jahren im australischen Parlament. In dieser Zeit hat er extreme Höhen und extreme Tiefen seiner Labor Party miterleben dürfen. Zwischenzeitlich war diese intern so sehr zerstritten, dass sie sich letztendlich für fast eine Dekade in der Opposition wiederfand. Albanese fiel in den vergangenen Jahren das schwierige Los zu, die einstigen „Parteifreunde“ wieder zu vereinen und Brücken dort zu bauen, wo zuvor tiefe Gräben gezogen worden waren.