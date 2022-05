Am Wochenende platzte Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, der Kragen: Wenn London seine Drohung wahr mache, das im Zuge des Brexit ausverhandelte Nordirland-Abkommen per Gesetz einseitig aufzukündigen, werde der US-Kongress kein bilaterales Freihandelsabkommen mit Großbritannien unterstützen. In den USA ist man im Streit um das Protokoll auf Seite der EU – zumal Präsident Joe Biden irischer Abstammung ist. Die EU hatte es das Protokoll als "stabile und dauerhafte Lösung" konzipiert. Zudem soll so das "Karfreitagsabkommen" bewahrt werden – ein ohnehin brüchiger Garant des Friedens.