Wehret den Anfängen! Kaum eine Floskel wird – und dies nicht nur im Zusammenhang mit dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs – so gerne gebraucht wie diese. Um zu verhindern, dass sich Schlimmes wiederholt oder Verhängnisvolles unbemerkt zu wuchern beginnt, ist höchste Wachsamkeit geboten. Beim ersten Anzeichen, dass die Dinge in eine problematische Richtung laufen, muss eingegriffen werden. Dieses Mantra klingt gut und hat lediglich den Nachteil, von der Wirklichkeit stets aufs Neue widerlegt zu werden.