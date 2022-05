Beim heutigen Treffen der Landeshauptleutekonferenz in Bregenz am Bodensee will der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer einen neuerlichen Vorstoß über eine Änderung der Karfreitagregelung unternehmen. Konkret soll der Karfreitag als Feiertag für alle eingeführt werden. Stattdessen sollte der Ostermontag aus dem Ferienkalender gestrichen werden. Auf diese Weise müsste kein zusätzlicher freier Tag vereinbart werden.