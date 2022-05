Florian Krammer musste in den letzten Jahren nicht selten die Fragen der (österreichischen) Medien beantworten. Der Virologe und Impfstoffforscher gilt als Experte für das Coronavirus. Kaum verwunderlich, dass er nun eingeladen wurde, bei der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie in Graz einen Vortrag über die Zukunft der Pandemie zu halten. Krammer legte in 45 Minuten dar, worauf wir uns seiner Ansicht nach einstellen müssen und was wir bereits aus der Pandemie lernen konnten.