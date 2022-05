In welchem Stadium der Pandemie befinden wir uns? Ist die Pandemie schon zu Ende?

MARIA VAN KERKHOVE: Die Pandemie ist auf keinen Fall zu Ende, auch wenn wir uns im dritten Jahr befinden. Meiner Ansicht nach befinden wir uns in einer gefährlichen Situation. Auf der einen Seite sehen wir einen Rückgang, wenn es um die Schwere der Erkrankung geht. Das ist aufgrund der fortschreitenden Immunität durch Impfung und Infektion zu erwarten gewesen. Zwei Punkte sind besorgniserregend: Erstens sehen wir immer noch eine starke Zirkulation des Virus. Zweitens: Das Virus entwickelt sich weiter, wir haben mit BA.4 und BA.5 Varianten, die im Vergleich zu anderen Varianten einen Wachstumsvorteil haben. Und es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sich Varianten bilden, die einen stärkeren "Immune Escape" haben, die Wirkung der Impfungen also noch besser umgehen können. Hinzu kommt, dass wir alle von dieser Pandemie ermüdet sind – jeder möchte, dass das alles vorbei ist.