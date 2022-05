In der Stunde der Not rückt man bekanntlich eng zusammen: In der Wagenburg ist kein Platz für inneren Streit. So war es auch am Samstag beim Bundesparteitag der ÖVP in Graz, und die rund 1000 Besucher merkten das körperlich. Dichte Sesselreihen füllten den fensterlosen Saal. Zusätzlich mussten rund 200 Gäste fast drei Stunden lang mit einem Stehplatz vorliebnehmen.