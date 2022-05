Von einem "Meilenstein" sprachen am Mittwoch nach dem Ministerrat der für Tierschutz zuständige Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) - umgehende Kritik kam von Tierschutz-Organisationen. Jedenfalls haben ÖVP und Grüne das bereits mehrmals angekündigte Tierschutzpaket fertig ausgearbeitet. Es geht nun in die vierwöchige Begutachtungsfrist, in der alle betroffenen Parteien Stellungnahmen abgeben können. Die Regierung hofft, dass das Paket noch vor dem Sommer beschlossen werden kann.