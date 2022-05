"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist Ihre erste Comic-Verfilmung seit 2007 und Ihre erste Regiearbeit seit 2013. Was hat Sie dazu bewogen, es noch einmal zu versuchen?

SAM RAIMI: Im Grunde genommen, weil sie mich gefragt haben. Ich bekam einen Anruf, hey, der Regisseur ist aufgrund kreativer Differenzen abgesprungen, wir würden sofort anfangen zu drehen. Bist du interessiert? Zuerst dachte ich absolut nein. Und dann dachte ich absolut ja. Warum denn nicht? Ich bin eine Weile weg vom Fenster gewesen und will jetzt wieder einsteigen. Und ich habe Doctor Strange immer geliebt, und ich fand es wirklich toll, was Scott Derrickson und Benedict Cumberbatch im ersten Film gemacht haben.