Stundenlang saß Boris Becker (54) heute wieder vor Richterin Deborah Taylor, die soeben das Strafmaß gegen den Ex-Tennisprofi verkündete: Zweieinhalb Jahre Haft für Geldwäsche, Betrug und Hinterziehung in der Insolvenz. Die Hälfte davon wird Becker tatsächlich hinter Gittern verbringen müssen. Becker zeigte keine Regung nach dem Spruch. Er griff nach einer bereits gepackten Tasche und wurde von einer Justizmitarbeiterin durch eine Seitentür aus dem Saal geleitet. Vermutlich wird Becker schon am Samstag in eine Haftanstalt kommen.

Becker stehen noch Rechtsmittel offen, sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß.

Nach einer langen Ausführung von Staatsanwältin Rebecca Chalkley und einer vergleichsweisen kurzen Stellungnahme von Beckers Vertreter Jonathan Laidlaw gab es eine eine Pause. Kurz vor 16 Uhr kehrte Becker, sein Sohn und seine Freundin in den Gerichtssaal zurück, wo das bange Warten auf das Strafmaß weiterhin kein Ende hatte. Die Richterin verspätete sich um eine halbe Stunde. Um 16.46 Uhr verkündete sie das Urteil.

Als Tennisprofi hat Boris Becker in seiner Karriere wohl mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung gehadert. Doch nie ist für den Sportler so viel auf dem Spiel gestanden wie beim heutigen Spruch von Richterin Deborah Taylor, schon vor drei Wochen war Becker von einer Jury in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Er habe seinem Insolvenzverwalter Teile seines Vermögens absichtlich vorenthalten. Darunter: Konten, Immobilien und sogar Trophäen. Nach dem Schuldspruch musste der Ex-Tennisstar seinen Pass abgeben, befand sich aber gegen Kaution auf freiem Fuß.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird eine etwaige Strafe in England vollstreckt werden, wo die Haftbedingungen härter sind als in Deutschland. Eine Verlegung nach Deutschland dürfte juristisch aber problematisch sein.

Für Gesprächsstoff sorgte im Vorfeld eine vermutlich teure Einkaufstour Beckers am vergangenen Donnerstag. Er soll im exklusiven und sehr teuren Londoner Geschäft "Harrods" gewesen sein.

Boris Becker selbst hatte im Vorfeld anscheinend mit einer längeren Haftstrafe gerechnet. Britischen Medienberichten zufolge verbrachte er in den letzten Tagen viel Zeit mit seinen Liebsten wie seiner Partnerin Lilian de Carvalho und seinen Kindern. Sogar Ex-Frau Lily Becker soll getroffen haben. Doch Beckers größte Unterstützerin in dem Fall ist wohl seine Mutter Elvira Becker. Sie richtete die Bitte an das Gericht, ihren Sohn nicht ins Gefängnis zu schicken: "Alles in allem ist er ein Anständiger!"