Gut Ding braucht Weile. 14 Jahre sollten es beim "Moarhof 64" in Preding bei Weiz sein, bis er 2016 in neuem Glanz erstrahlte. Sylvia und Helmut Perner erstanden das Anwesen 2002 und gaben dem Vorbesitzer damals auch ein Versprechen. "Wir haben ihm zugesichert, hier etwas Einzigartiges zu bauen. Und zwar Lebensraum mit Lebensqualität zu schaffen, der über viele Generationen hinweg Bestand hat", erklärt Bauherr und Designer Helmut Perner, während er den Rasen wässert, denn der Moarhof ist Familienangelegenheit. Ob nun Garten-, Wartungsarbeiten oder Organisatorisches – die Perners packen selbst an. Das bestätigt auch Tochter Liliane, die an diesem wunderbaren sonnigen Tag die Führung durch den "Moarhof 64" übernimmt, der vor Hunderten Jahren noch ein Schmiedewerk war.