Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erwartet als Folge der russischen Invasion in die Ukraine eine Art neuen Eisernen Vorhang zwischen Russland und dem restlichen Europa. Es werde mittelfristig zu einer wirtschaftlichen Entkoppelung zwischen Europa und Russland kommen. „Wir werden in den nächsten zehn Jahren Eiszeit haben,“ so Felbermayr. Das sei eine günstige Annahme. Wenn sich Europa aus der Öl- und Gasabhängigkeit befreit habe, bleibe nicht mehr viel Handel übrig.