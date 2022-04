Es liest sich wie das "Who's who" der österreichischen Corona-Expertise: Der Virologe Andreas Berghaler (Uni Wien), Rot-Kreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik oder der Komplexitätsforscher Peter Klimek sind nur drei der 22 namhaften Expertinnen und Experten, die in der ersten Version eines Arbeitspapiers in den Herbst und darüber hinaus blicken.