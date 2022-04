Die Rolle der Ordensspitäler in der Versorgung hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, sie wurden zu einem wichtigen Teil der Allgemeinversorgung: Warum kommt man vom Image des so genannten Rosinenpickens, also dass man nur ausgewählte Versorgungsbereiche betreut, nicht weg?

CHRISTIAN LAGGER: Wir haben 23 Ordensspitäler in Österreich, mit 26.500 Mitarbeitern: Wenn man das als Gruppe definiert, handelt es sich um die größte Spitalsgruppe in Österreich. Wir sind keine Sondereinheit, auch der Vorwurf, dass wir uns in der Versorgung nur die Rosinen herausnehmen, stimmt nicht. Wir leben ja auch nicht abgehoben von den Entwicklungen. Wir sind in einer Phase, in der die Gesellschaft immer älter wird, da bilden sich andere Krankheiten aus. Es gibt eine medizinische Entwicklung und die Erkenntnis, dass es nicht funktioniert, wenn alle Spitäler alles anbieten.