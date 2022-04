Nachruf. Willi Resetarits ist, wie berichtet, am Sonntag (24. April) im Alter von 73 Jahren völlig unerwartet gestorben. Es herrscht tiefe Betroffenheit und große Anteilnahme vom Bundespräsidenten abwärts. Dass der Musiker und Menschenrechtsaktivist zu Hause tödlich gestürzt ist, bestätigte am Montagabend (25. April) seine Familie.

Elapetsch. Das heißt so viel wie Ätschibätschi. Das war der Titel des letzten Albums, das Willi Resetarits mit seiner Band Stubnblues veröffentlicht hat. „Elapetsch, Tod“ heißt es im Titellied. Und der Tod hat ihn jetzt selbst ereilt: Willi Resetarits ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren völlig überraschend gestorben. Erst am Samstag hatte er noch einen Auftritt bei der Eröffnung des Flüchtlingsballs in Wien.