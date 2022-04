Am 24. April entscheidet Frankreich in einer Stichwahl über seine neue politische Führung. Entweder der amtierende Präsident Emmanuel Macron gewinnt oder seine Herausforderin, Marine Le Pen. Aber es ist mehr als nur eine vielleicht spannende politische Entscheidung eines Landes, denn ganz Europa blickt nach Frankreich, man hört und liest von einer europäischen Horrorvision, sollte Le Pen tatsächlich gewinnen.

Sie sei eine Extremistin und würde im Präsidentenamt die ganze EU gefährden – droht mit dieser Frau also tatsächlich so etwas wie ein Donald-Trump-Effekt in Europa? Und wie geht es den Französinnen und Franzosen eigentlich wirklich?

Das haben wir in diesem Spezialpodcast mit Stefan Winkler besprochen. Stefan Winkler ist Mitglied der Chefredaktion und nicht nur persönlich frankophil, sondern analysiert schon viele Jahre die politische Landschaft Frankreichs. Im Vorfeld dieser wichtigen Wahl war er im ganzen Land unterwegs, um nachzuspüren, was in Frankreich los ist. Und ob die gesellschaftlichen Phänomene aus den USA, die 2016 zum Sieg von Trump führten, jetzt auch in Europa angekommen sind.