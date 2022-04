Düsterer Ausblick: Inflation steigt, Wachstum wird immer schwächer

Die Inflation liegt in Österreich im März bei 6,8 Prozent. Vor allem in der Industrie geht es teilweise laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr schon stark in Richtung Stagflation – also kein Wachstum und Erzeugerpreise mit zweistelligen Zuwachsraten.