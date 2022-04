Rund um die Hausdurchsuchung im Finanzministerium des damaligen Ministers Gernot Blümel (ÖVP) am 6. Oktober entdeckten etliche Kabinettsmitarbeiter dort plötzlich ihre Liebe zur Arbeit in der Verwaltung. In dem ÖVP-U-Ausschuss vorliegenden E-Mails, die dort am Mittwoch diskutiert worden sind, wurden damals sehr konkret Pläne geschmiedet, wer Posten in der Verwaltung bekommen sollte.