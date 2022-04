Bislang wurden mehr als 11 Milliarden Dosen der Covid-19-Impfstoffe weltweit verabreicht. Der größte Anteil dieser verabreichten Dosen entfällt auf die beiden mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer sowie Moderna. Die Menge an verabreichten Dosen liefert auch eine Vielzahl an Daten zur Auswertung und zur genauen Quantifizierung des Risikos von Impfreaktionen und -nebenwirkungen.

Nun hat eine Metastudie – also eine Studie, welche die Daten anderer Arbeiten untersucht und bewertet – ergeben, dass das Risiko für eine Myoperikarditis nach einer Covid-19-Impfung mit anderen Vakzinen vergleichbar ist, berichtet das deutsche Ärzteblatt. Bei einer Myoperikarditis handelt es sich um eine Herzbeutelentzündung (Perikarditis) mit einer Beteiligung des Herzmuskelgewebes (Herzmuskelentzündung/Myokarditis).

Daten von 400 Millionen Impfdosen

Analysiert wurden unter Federführung eines Teams der National University of Singapore 22 Studien mit mehr als 400 Millionen Impfungen. Veröffentlicht wurde die Studie im Journal "The Lancet Respiratory Medicine". Laut den Autoren rund um Ryan Ruiyang Ling lag die Gesamtinzidenz in Bezug auf Myoperikarditis bei 18 Fällen pro einer Million Covid-19-Impfdosen. Bei den verglichenen anderen Impfungen lag die Rate für die Erkrankung des Herzens durchschnittlich bei 56 Fällen pro einer Million Dosen. Demnach überwiege der Nutzen einer Covid-19-Impfung die Risiken, so die Autoren und Autorinnen.

Die Analyse fußte auf Daten aus vier internationalen Datenbanken, die neben Covid-19 auch Daten zu Influenza- oder Pocken-Impfungen und weiteren Vakzinen gegen andere Infektionskrankheiten enthalten. Die Autoren wiesen aber darauf hin, dass nicht ausreichend Daten von Unter-Zwölfjährigen in den analysierten Studien enthalten waren – aus diesem Grund solle man die Erkenntnisse nicht für diese Altersgruppe verallgemeinern.

Auch Covid-19 kann Erkrankungen des Herzens auslösen

Grundsätzlich ist bekannt, dass eine Covid-19-Erkrankung ebenso das Risiko für Myokarditis sowie Perikarditis erhöht – wir haben hier darüber berichtet. Diese Erkrankungen des Herzens bzw. des Herzmuskels treten nach Virenerkrankungen häufig auf. Unabhängig ob nach Impfung oder Infektion sollte man auf folgende Symptome achten: Schmerzen im Brustkorb oder auch Atemnot. Auch wenn Müdigkeit sowie Abgeschlagenheit über einen längeren Zeitraum trotz Schonung bestehen bleibt, sollte das abgeklärt werden. Unbehandelt können die Folgen Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz oder auch akutes Herzversagen sein.