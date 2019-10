Facebook

Der Betroffene hatte kein eigenes Bett und zuletzt nicht mal mehr eine Kochstelle Symbolbild Weichselbraun © Weichselbraun

Mitten in einem Wohngebiet lebt ein Mensch zwei Jahre lang ohne Einkommen, ohne Strom, ohne Sozialversicherung und ohne Kontakte zu anderen – abgeschottet in einer kleinen Wohnung. Was unglaublich klingt, ist einem über 60-jährigen Mann in Kärnten passiert. Bis die Organisation „VertretungsNetz“ heuer im Sommer die Erwachsenenvertretung (früher Sachwalterschaft) für den Betroffenen übernommen hat.