Martin Gruber wurde zum neuen Obmann der Kärntner ÖVP gewählt. Mit 35 Jahren ist er der Jüngste, den die Partei je in dieser Funktion hatte.

© APA/GERT EGGENBERGER

Einige der 460 Delegierten konnten am Dienstag nicht zum ÖVP-Parteitag ins Casineum in Velden kommen - die Unwettersituation macht für manche eine Anreise unmöglich. Andere standen als freiwillige Helfer im Einsatz. Selbst Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz plante seine Reise um und kam früher aus Berlin, um sich vor Ort ein Bild in den Überschwemmungsgebieten zu machen, Hilfe zuzusagen und den Helfern zu danken.