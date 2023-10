Vier Verletzte nach Schießerei in Wien-Floridsdorf

Bei einer Schießerei in Wien-Floridsdorf sind am späten Samstagabend vier Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Wien kam es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel. Die näheren Hintergründe seien noch unklar, hieß es auf APA-Anfrage. Vier Verdächtige wurden kurze Zeit später festgenommen, bestätigte die Polizei gegen 22.45 Uhr auf dem Kurznachrichtendienst X.

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten. Laut Landespolizeidirektion wurden bereits zwei Autos der Täterschaft sichergestellt. Die Einsatzkräfte suchen nun in der näheren Umgebung der Wohnadressen der Täter. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unter anderem sind auch die Sondereinheiten Cobra und WEGA involviert.