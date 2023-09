Ein 41-Jähriger kollidierte mit einem Fahrzeug und fuhr danach eine junge Frau an. Die Polizei fasste den Lenker wenig später. Ein Alkotest ergab 1,06 Promille.

Ein 41-Jähriger aus dem Mühlviertel hat in der Nacht auf Dienstag in Linz mit seinem Pkw eine 18-Jährige angefahren und ist dann geflüchtet. Zuvor war der Alkoholisierte auf der Rohrbacher Straße (B 127) bereits mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Dann raste er bei der Tunnelbaustelle gegen die junge Frau, die schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Unfalllenker gefasst

Der 41-Jährige fuhr noch bis in die Zellerstraße, ließ sein stark beschädigtes Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei fand den demolierten Pkw und erwischte den flüchtigen Lenker schließlich um 00.45 Uhr am Taubenmarkt. Ein Alkotest ergab 1,06 Promille. Der Mann wird angezeigt.