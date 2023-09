Elektroautos haben kein höheres Brandrisiko als Verbrennerfahrzeuge. Aber wenn sie in Brand geraten, sind sie deutlich schwieriger zu löschen. Ein "Thermal Runaway", also ein außer Kontrolle geratener Batteriebrand, ist nur mithilfe spezieller Techniken und extrem großem Wassereinsatz in den Griff zu bekommen. Standard-Löschsysteme sind bei diesen komplexen Ereignissen so gut wie wirkungslos und stellen Feuerwehren manchmal vor große Probleme.

Dementsprechend gefordert war die Berufsfeuerwehr Bozen, die in der Nacht auf Sonntag zu einem rauchenden Hybridauto in der Industriezone der Stadt in Südtirol gerufen wurde. Das Auto war an eine Elektroladestation vor einem Hotel angeschlossen, wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet. Die Berufsfeuerwehr musste das Fahrzeug nach dem Eindämmen der Flammen zu einem speziellen Wassercontainer in der Einsazuzentrale bringen, in dem sie es weiter kühlen konnte. Brennende Elektroautos werden nach der ersten Brandbekämpfung oft in Wassercontainern gelagert, um eine erneute Entzündung zu verhindern.

Das Fahrzeug wurde danach einem speziellen Wassercontainer "versenkt" © BFW Bozen

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.