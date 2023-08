An der Neuen Donau in Wien machten Einsatzkräfte am frühen Montag einen schrecklichen Fund. Nach dem Tod eines Buben (5) gibt es jetzt einen weiteren Toten.



Samstagabend war die Leiche eines fünfjährigen Buben tot im Wasser aufgefunden worden. Der Fall konnte mit einem Gewaltdelikt in Wien-Liesing in Verbindung gebracht werden, die Polizei suchte nach dem Vater (41) des Kindes. Er war mit einem Hammer auf die Mutter losgegangen.

Nun fanden Einsatzkräfte am Montag gegen 9 Uhr an selber Stelle wie am Samstag (U6-Station Neue Donau) eine weitere Leiche. Ob es sich bei dem Toten um den Vater des Kindes handelt, war vorerst unklar. "Es handelt sich aber jedenfalls um eine männliche Leiche", sagt Polizeisprecher Mattias Schuster gegenüber der Kleinen Zeitung. Die in der Donau treibende Leiche wurde bei einem routinemäßigen Hubschrauberflug der Polizei entdeckt. Mithilfe der Wasserpolizei und Tauchern der Cobra konnte sie geborgen werden. Die Ermittlungen laufen. Auch das Obduktionsergebnis des Buben ist noch ausständig. Es soll Erkenntnisse zur Todesursache bringen.

41-Jähriger war auf der Flucht

Der 41-Jährige wurde seit der Vorwoche weder an seiner Wiener Wohnadresse noch bei seinem Arbeitgeber angetroffen. Er soll seine Ex-Frau mit dem Hammer im Schulter-, Gesichts- und Kopfbereich verletzt haben, allerdings nicht schwer. Angegriffen wurde die 39-Jährige vor ihrem Wohnhaus, als sie auf den Ex-Mann wartete, der am Sonntagabend den gemeinsamen Sohn nach seiner Besuchszeit zurückbringen sollte. Doch dieser erschien allein, bedrohte die Frau mit einer Schreckschusswaffe, ehe er sie mit dem Hammer attackierte. Ein couragierter Nachbar wurde durch Hilferufe aufmerksam und versuchte, weitere Angriffe zu verhindern, woraufhin der 41-Jährige flüchtete. Gegen den Mann aus Liberia war schon einmal ein Betretungsverbot ausgesprochen worden.