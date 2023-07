Dieses Abenteuer endete für den französischen Instragramer Remi Lucidi tödlich. Der 30-Jährige stürzte beim Versuch, ein Selfie auf dem Trengunter Tower in Hongkong zu schießen, aus einer Höhe von 68 Stockwerken in den Tod.

Unter einem Vorwand kam Lucidi ins Haus

Lucidi war stets als Abenteurer unterwegs und kletterte weltweit auf Gebäude, um sich vor der Skyline abzulichten. Sein letzter Post stammte aus Hongkong, es zeigte den Fassadenkletterer vor den Hochhäusern der Metropole.

Sein neuestes Ziel war schließlich die Spitze des Tregunter Towers in Hongkong. Um in das Gebäude hineinzukommen, sagte er einem Wachmann, dass er einen Freund im 30. Stock besuchen wollen würde. Im 49. Stockwerk hat er den Aufzug verlassen und kletterte nach oben. Wenig später stürzte er vom 68. Stockwerk knapp 220 Meter hohen Tregunter Tower in den Tod.

Ein Dienstmädchen hatte ausgesagt, dass Luke noch verzweifelt versucht hatte, in ein Apartment zu gelangen und wild gegen die Scheibe geklopft hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Franzose außerhalb des Penthouses gefangen war. Die genauen Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, sind bis jetzt aber nicht vollständig geklärt. Die Beamten vermuten, dass Lucidi beim Versuch ein Beweisfoto zu schießen, den Halt verlor und abstürzte.