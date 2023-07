Die in Irland geborene Sängerin Sinéad O'Connor, bekannt für ihre Hitsingle "Nothing Compares 2 U", ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Das berichtete "The Irish Times" am Mittwoch.

1966 in Glenageary bei Dublin geboren, wurde Sinéad Marie Bernadette O'Connor nach der heiligen Bernadette von Lourdes getauft. Ihre Eltern trennen sich früh und O'Connor wuchs zunächst bei ihrer Mutter auf. Sie behauptete später wiederholt, dass ihre Mutter sie misshandelt habe, und setzte sich damit in ihrem 1994er-Song "Fire on Babylon" auseinander. O'Connor führt viele ihrer späteren psychischen Probleme auf diese Erfahrungen zurück.

Anfang der 1980er-Jahre nahm O'Connor als Teenager ihre ersten Songs auf und gründete die Band Ton Ton Macoute. Ihr erstes Soloalbum "The Lion and the Cobra" entstand, als sie hochschwanger mit ihrem ersten Kind war – das Werk stürmte international die Hitparaden, brachte ihr eine Goldene Schallplatte ein und verkaufte sich 2,5 Millionen Mal. Doch wirklich berühmt wurde sie erst mit ihrem zweiten Album "I Do Not Want What I Haven't Got" (1990) und vor allem mit ihrer Version von "Nothing Compares 2 U" (im Original von Prince), in dem O'Connor sich mit dem Unfalltod ihrer Mutter auseinandersetzt.

Psychische Erkrankungen begleiteten ihr gesamtes Erwachsenenleben und beeinflussten ihre Musikkarriere und Äußerungen. So drohte O'Connor alle paar Jahre, sich aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen, nur um wieder neue Alben aufzunehmen – allerdings konnte sie an den großen Erfolg ihrer früheren Karriere nie mehr anknüpfen. 2011 war ein besonders dramatisches Jahr, in dem sie Selbstmorddrohungen und verzweifelte Hilferufe twitterte. Wenige Monate später sagte sie ihre geplante Tour wegen einer manisch-depressiven Erkrankung ab.

O'Connors Sohn stirbt mit nur 17 Jahren

Privat lief es für O'Connor weniger rund, sie wurde viermal geschieden. Vor 18 Monaten verlor sie ihren Sohn Shane, der mit nur 17 Jahren starb. Sie hinterlässt drei weitere Kinder.

Die Irin war bekannt dafür, sich neu zu erfinden, allein in den vergangenen Jahren änderte sie ihren Künstlernamen mehrmals. 2017 hatte sie ihren Namen zu Magda Davitt geändert. Damit wollte sie sich vom "Fluch ihrer Eltern" befreien. 2018 konvertierte die Musikerin zum Islam und änderte ihren Namen erneut zu Shuhada' Davitt. Ihre letzte bekannte Namensänderung ist übrigens Sadaqat.