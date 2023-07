Die britische Band Coldplay kommt im Rahmen ihrer "Music Of The Spheres World Tour" nächstes Jahr gleich mit zwei Konzerten am 21. und 22. August ins Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der offizielle Vorverkauf war für heute, Dienstag, um 10 Uhr angekündigt. Fans konnten sich vorab registrieren.

Über 200.000 Ticket-Interessenten befanden sich um 10 Uhr am heutigen Dienstag in der Warteschlange für die beiden Coldplay Konzerte. Nach vier Stunden harrten immer noch mindestens 100.000 Leute im Warteraum aus. "Du hast einen Platz in der Warteschlange. Personen, die vor dir dran sind: 100480."

Falls Coldplay-Fans heute keine Tickets ergattern können, bestehen trotzdem noch Chancen: Am Donnerstag startet der reguläre Ticketverkauf über "Ticketmaster" und am Freitag gibt es die letzte Charge an Tickets über "oeticket". Ein ähnlich großer Ansturm ist auch dort zu erwarten.