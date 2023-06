Mit dem Gesetz wird ein traditionelles System abgeschafft, das Südkoreaner bei der Geburt als ein Jahr alt einstufte und die Zeit im Mutterleib mitzählte. Ein System sah bisher vor, dass jeder zu Neujahr um ein Jahr älter wird, anstatt an seinem Geburtstag. Die Umstellung aufs zahlenmäßige Älterwerden zum Geburtstag trat am Mittwoch in Kraft.

Präsident Yoon Suk-yeol hatte sich bei seiner Kandidatur im vergangenen Jahr nachdrücklich für diese Änderung eingesetzt: Die traditionellen Methoden der Alterszählung verursachten "unnötige soziale und wirtschaftliche Kosten". So kam es beispielsweise zu Streitigkeiten über die Auszahlung von Versicherungsleistungen und die Bestimmung der Anspruchsberechtigung für staatliche Hilfsprogramme.

19, 20, oder 21

Bisher war die am weitesten verbreitete Berechnungsmethode in Korea das jahrhundertealte "koreanische Alter", bei dem eine Person bei der Geburt ein Jahr alt wird und am 1. Jänner ein Jahr dazukommt. Das heißt, dass ein am 31. Dezember geborenes Kind am nächsten Tag zwei Jahre alt ist. Ein anderes, ebenfalls verwendetes System, das "Zählalter", geht davon aus, dass eine Person bei der Geburt null wird und am 1. Jänner ein Jahr dazukommt.

Das bedeutet, dass eine am 29. Juni 2003 geborene Person am 28. Juni 2023 nach dem internationalen System 19 Jahre alt ist, nach dem System des "zählenden Alters" 20 und nach dem System des "koreanischen Alters" 21.

Der Regierung hat im letzten Dezember beschlossen, die traditionellen Zählmethoden abzuschaffen.

Trotz dieses Beschlusses werden viele bestehende Gesetze, die das Alter einer Person auf der Grundlage des "Zählalter"-Kalenderjahrsystems zählen, beibehalten. So können Südkoreaner beispielsweise Zigaretten und Alkohol ab dem Jahr (und nicht ab dem Tag) kaufen, in dem sie 19 Jahre alt werden.

Drei Viertel für Anpassung

Drei von vier Südkoreanern sprachen sich laut einer Umfrage des lokalen Unternehmens Hankook Research im Januar 2022 ebenfalls für die Vereinheitlichung aus.

Auch andere ostasiatische Länder kennen die traditionelle Alterszählung, die meisten haben sie jedoch abgeschafft. Japan übernahm den internationalen Standard 1950, während Nordkorea in den 1980er-Jahren nachzog.