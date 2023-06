In Nikolsdorf in Osttirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Flugunfall. Laut ersten, und mittlerweile von der Polizei auch bestätigten, Informationen der Leitstelle Tirol stürzte ein einmotoriges Flugzeug beim dortigen Flugplatz beim Startvorgang ab. Der Pilot kam dabei ums Leben, berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Zeugen nahmen aus der Ferne eine starke Rauchentwicklung und eine schwarze Wolke wahr. Mit der Einsatzmeldung „Brand am Flughafen“ wurden die Feuerwehren Nikolsdorf und Lienz zum Flughafen alarmiert. Dort sind auch Rettungsdienst, Notarzt und das Kriseninterventionsdienst vor Ort.

Weitere Personen dürften bei dem Flugunfall nicht verletzt worden sein. Die Flugunfallkommission wurde bereits informiert und soll aus Linz noch in den späten Nachtmittagsstunden in Osttirol eintreffen.

Weitere Informationen zum Unfallhergang bzw. zur Identität der tödlich verunglückten Person waren laut Polizei indes noch nicht bekannt.