Oceangate, die Betreiberfirma des Tauchbootes "Titan" veröffentlichte am Donnerstagabend ein Statement, in dem es heißt, dass alle fünf Insassen des U-Boots gestorben sind: "Wir glauben jetzt, dass unser CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman Dawood, Hamish Harding und Paul-Henri Nargeolet, auf traurige Weise ums Leben gekommen sind."

Auch die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots "Titan" aus. Er spreche den Familien der Opfer sein tiefes Beileid aus, sagte Sprecher John Mauger am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz in Boston. Mauger bestätigt, dass die gefundenen Teile auf eine Implosion des Tauchbootes hindeuten. Wann diese Implosion stattgefunden hat, wisse man derzeit nicht. In den kommenden 24 Stunden werde das Rettungspersonal - neun Boote sollen an der Suchaktion beteiligt gewesen sein - abgezogen. Eine weitere Pressekonferenz sei nicht geplant, heißt es von der Küstenwache.

Zuvor hatte die Küstenwache am Nachmittag via Twitter mitgeteilt, ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug habe in der Nähe des berühmten "Titanic"-Wracks ein Trümmerfeld entdeckt. Schnell war vermutet worden, dass es sich um Teile der "Titan" handeln könnte. Unter anderem sollen die Heckabdeckung und der Landungsrahmen entdeckt worden sein. Die Trümmerteile sollen rund 200 Meter neben der 1912 gesunkenen Titanic gefunden worden sein.

U-Boot brach am Sonntag zur "Titanic" auf

Das U-Boot "Titan" war am Sonntag zu einer Expedition zum Wrack der "Titanic" in 3800 Meter Tiefe aufgebrochen. Nach zwei Stunden brach der Kontakt zur Oberfläche ab. Die groß angelegte Suchaktion hatte zunächst Hoffnung erweckt, nachdem vermeintliche "Klopfgeräusche" aus dem Atlantik registriert wurden.

Daraufhin versuchten die Einsatzkräfte mittels des Einsatzes von Sonar, das Geräusch zu lokalisieren. Christian Koller von der FH Wiener Neustadt schätzte das Unterfangen mehr als schwierig ein. Sonar misst zwar die Ausbreitung von Schallwellen, unter Wasser seien jedoch viele unterschiedliche Geräusche. Die Tiefe von knapp 3800 Meter am Meeresgrund habe die Suche zunehmend erschwert. Experten hatten zudem angegeben, dass das U-Boot ohnehin wieder an die Oberfläche kommen müsste, um Sauerstoff zu bekommen. Die "Titan" sei zudem nur von außen zu öffnen gewesen.

Suchtrupp von MH370 half bei der Mission

Die Suche nach dem Boot blieb aber trotz der schwindenden Hoffnung voll im Gange. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich auch ein Team der Phoenix International Deep Ocean Search and Recovery auf die Suche nach dem Boot gemacht hatte. Diese Truppe war bereits bei der Suche nach dem seit neun Jahren verschollenen Flugzeug MH370 eingesetzt worden.

Sicherheitsbedenken in der Vergangenheit

Bereits in der Vergangenheit hatte es vermehrt Sicherheitsbedenken bezüglich der Tauchfahrten gegeben. Ehemalige Mitarbeiter von Oceangate gaben beispielsweise an, dass die Wände des U-Boots womöglich zu dünn wären.

Oceangate bietet zahlungskräftigen Kunden eine abenteuerliche Reise – die Kosten für die insgesamt achttägige Expedition liegen bei 250.000 US-Dollar (229.000 Euro) pro Person. Die Tauchfahrt zur "Titanic" selbst dauert gewöhnlich aber nur einige Stunden.