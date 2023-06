Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Mieders in Tirol eine Kuhattacke mit schweren Folgen. Gegen 13.30 Uhr war laut Polizei ein 53-jähriger Deutscher mit einer fünfjährigen Österreicherin auf einem Wanderweg vom Koppeneck in Richtung Gasthof Sonnenstein unterwegs. Dabei passierten die beiden eine Gruppe von Kühen.

Aus unbekanntem Grund attackierten die Kühe den Mann und das Mädchen. Bisherigen Informationen zufolge waren die Tiere an der Stelle nicht eingezäunt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Beide Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Die Fünfjährige befand sich nicht in Lebensgefahr, wurde betont. Die beiden waren vom Koppeneck in Richtung Gasthof Sonnenstein unterwegs, als es zu dem Vorfall kam.