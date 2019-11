Facebook

Brennnessel für Gesundheit und Schönheit © printemps

Sie zählt wohl zu den bekanntesten Pflanzen und ist vielen lästiges Unkraut. Dabei ist die Brennnessel ein wertvolles Kraut mit einer Vielzahl an Wirkstoffen. „Kaum ein Kraut ist derart vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien und Enzymen, Gerb- und Bitterstoffen wie die Brennnessel“, erklärt Ator Manfred Neuhold in seinem Buch „Das Kräuter ABC“. Die jungen, frischen, hellgrünen Blätter der obersten drei Reihen werden in der Zeit vor der Blüte geerntet. Brennnesseltee wird ob seiner entschlackenden Wirkung bei Diäten eingesetzt und hilft bei Hautausschlag und Ekzemen sowohl innerlich wie auch äußerlich in Form von Waschungen und Umschlägen. Seine wertvollen Inhaltsstoffe kann man sich auch schmecken lassen: Als Spinat oder Suppe sind die Brennnesseln längst in der Feinschmeckerküche angekommen.

Viele weitere, detailreich illustrierte Kräuterporträts mit Rezepten für Kräutersalze, Cremes, Schnäpse, Teemischungen und vieles mehr in:

© KK

Das Kräuter ABC. Von Manfred Neuhold. 192 Seiten. Für Vorteilsclub-Mitglieder um 12,90 Euro (Nicht-Vorteilsclub-Mitglieder 16,90 Euro). Erhältlich exklusiv in den Büros der Kleinen Zeitung und auf shop.kleinezeitung.at