Einfach glücklich sein? Aber wie geht das?Glück, wo bist du?

Was können Menschen zu ihrem Glück selbst beitragen? © epiximages

Herr Professor Schmid, Sie haben Millionen von Büchern über Lebenskunst verkauft, sehen sich aber dennoch nicht als Teil der Glücksindustrie, die das Leben einfach- und schönredet.

Wilhelm SCHMID: Um dieser Industrie zu entkommen, schreibe ich auch, dass das Glück nicht das Wichtigste im Leben ist. Ich kann Ihnen versichern, dass die Glücksindustrie diesen Satz gar nicht gerne hört.

Warum?

Weil er das Versprechen vom reinen Glück sabotiert. Das reine Glück gibt es in der Realität nicht. Die Glücksindustrie lebt aber vom Versprechen, dass es dieses gibt und nur dies und das zu machen ist, damit es sich sicher einstellt.

Das Paradies?

Ich glaube schon, dass solche Vorstellungen in den Hinterköpfen stecken. Die Paradiesvorstellung ist viele Jahrhunderte alt, die Vorstellung, dass es eine Welt gäbe, die vollkommen positiv ist - ohne Missverständnisse, Ärger. Lange Zeit war diese Paradiesvorstellung im Jenseits angesiedelt, die Glücksindustrie hat sie ins Diesseits geholt.

Gleichzeitig wird diese Paradiesvorstellung durch die Realität tagtäglich desillusioniert.

Ja und das ist es auch, was mich extrem beunruhigt. Wenn ich sehe, dass Menschen unglücklich werden, nur weil sie das reine Glück erwarten, läuft etwas verkehrt. Es ist nichts gegen das Glück zu sagen, Menschen können dazu auch etwas beitragen, aber das reine, dauerhafte Glück gibt es nicht. Wenn Menschen das wollen, machen sie sich unglücklich.

Was können Menschen zu ihrem Glück selbst beitragen?

Das hängt davon ab, was guttut. Wenn mir eine Tasse Kaffee oder ein Gespräch mit einem guten Freund guttut, ist das leicht umzusetzen. Dieses Wohlfühlglück ist machbar. Das einzige Problem ist, dass wir dieses Wohlfühlglück nicht ständig haben können. Das sind Momente, die wunderschön sind, aber wieder vergehen.

Und wer diese Kürze nicht akzeptiert, bekommt Probleme mit der Dosierung?

Ich will nicht predigen, nur anregen, es selbst zu probieren. Nehmen wir an, es macht jemanden glücklich, seine Lieblingsspeise zu essen. Mein Vorschlag wäre: Iss sie morgens, mittags, abends und am nächsten Tag wieder morgens, mittags, abends. Wie lange wird es noch das Lieblingsessen sein? Ein junger Italiener hat uns das Experiment abgenommen und gezeigt, wie es ist, pausenlos Sex zu haben. Er hat es mit seiner frisch angetrauten Frau auf drei Tage und drei Nächte gebracht. Anschließend musste er wegen völliger psychischer und physischer Erschöpfung ins Spital eingeliefert werden. So sieht das mit dem Glück aus.

Sie beschreiben auch das Glück der Fülle, das von der geistigen Haltung gegenüber dem Leben abhängt, und beschreiben es als ein Atmen zwischen den Polen des Positiven und Negativen. Wie erreicht man dieses Glück?

Es reicht die Überlegung, ob das Leben nur aus Lüsten oder auch aus Ärger, aus Erfolg oder auch aus Misserfolg besteht. Wie wäre mein Leben, wenn ich 365 Tage im Jahr nur Freude hätte? Dann leuchtet der Sinn des Gegensatzes ein. Dass ich dadurch das Positive erst schätzen kann, und abschaffen kann ich das Negative ohnehin nicht. Wenn ich das akzeptiere, kann ich mit dem Leben vollkommen einverstanden sein. Das macht übrigens auch beziehungsfähiger. Auf gute Laune folgt eine schlechte, das ist ein Ein- und Ausatmen. Die Frage ist, ob ich mitatmen oder nur einatmen und dann die Luft anhalten will.

Anstelle von Abschottung raten Sie zum Gefühl heiterer Gelassenheit. Was zeichnet diese aus?

Sie ist eine geistige Haltung, die der Fröhlichkeit ebenso viel Bedeutung zumisst wie der Traurigkeit. Heitere Gelassenheit ist das Bewusstsein davon, dass in allem, was ist, auch noch etwas anderes möglich ist, dass Höhen und Tiefen sich abwechseln wie das Ein- und Ausatmen.

Mehr über das Wohlfühlglück und die Kunst, Höhen und Tiefens des Lebens anzunehmen im Buch:

Auf der Suche nach dem Glück. Von Wilhelm Schmid. 96 Seiten. 9,60 Euro für Vorteilsclub-Mitglieder (Für Nicht-Vorteilsclub-Mitglieder um 10,60 Euro). Erhältlich in den Büros der Kleinen Zeitung, auf shop.kleinezeitung.at und telefonisch unter 0800 55 66 40 526