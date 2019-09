Hommage an Udo Jürgens Udo Jürgens - Unvergessen

Am 30. September hätte er seinen 85. Geburtstag gefeiert: Udo Jürgens. Seine Lieder haben Generationen berührt, seine Konzerte begeisterten Millionen. Das Erinnerungsmagazin „Unvergessen“ bringt den großen Ausnahmemusiker ganz nah.

Hommage an Udo Jürgens

© Jürgens

„Zittern, Angst haben, sich in den Armen liegen und die eine oder andere Träne vergießen." Der Ehrgeiz, alles zu geben, war ein Geheimnis des Erfolgs von Udo Jürgens. Seine bis zu drei Stunden dauernden Konzerte waren stets von einer Intensität, die berührte. Selbst nach Jahren kamen ihm beim Singen von Liedern, die schon Hunderte Male über seine Lippen gekommen waren, noch die Tränen. „Er hat alles mitgemacht, was man im zwischenmenschlichen Bereich mitmachen kann und er hat die Dinge umgesetzt, die ihn beschäftigt haben", erzählt Udos Bruder Manfred Bockelmann im Magazin „Unvergessen".

Die Bühne und das Bad in der Menge erfüllten Udo Jürgens, ließen ihn leicht werden. Seine Lieder zelebrierten die Leichtigkeit des Seins und näherten sich im nächsten Moment brennenden Themen wie Arbeitslosigkeit oder Drogenmissbrauch. Udo Jürgens sei, verrät sein Bruder Manfred Bockelmann im Magazin "Unvergessen", „immer auf der Suche nach dem totalen Glück gewesen" und sei dennoch nach Konzerten immer wieder einsam gewesen.

"Unvergessen" erinnert an den großen Musiker mit bisher unveröffentlichtem Bildmaterial aus dem Familien-Fotoalbum, Interviews mit Familienmitgliedern und Freunden, die ihn begleiteten, Geschichten über den Beginn seiner Karriere, als er bei einem Auftritt 130 Schilling verdiente.

© KK

Unvergessen. Das Magazin zur Erinnerung an Udo Jürgens. 98 Seiten, 14,90 Euro. Doppel-CD "Best of Live" mit acht noch nie auf CD veröffentlichten Live-Aufnahmen 10 Euro.

Erhältlich in den Büros der Kleinen Zeitung, auf shop.kleinezeitung.at und unter 0800 55 66 40 526. Magazin auch erhältlich im Buchhandel.