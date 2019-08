Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mußestunden beim Ausmalen von heimatlichen Motiven © KK

Ein Dirndl bringt Farbe in die Modewelt. Selbst ein Dirndl mit Buntstiften zu gestalten, bringt Farbe in den Alltag! In „Entspann mal“, einem originellen Malbuch für Erwachsene, sind es vor allem heimatliche Motive, die zum Ausmalen und damit zum Entspannen und Loslassen vom Alltagsstress einladen. In unterschiedlichen Detailstärken trifft der Klagenfurter Lindwurm auf den Steirischen Panther und das weststeirische Kellerstöckl gesellt sich zum Pyramidenkogel. Ein „Plutzer“ wartet ebenso auf Farbe wie ein Lebkuchenherz mit süßer Botschaft und Bild gewordene Sternzeichen. Die kreative Entspannung beim Malen hilft dabei, den Geist freizulassen, zur inneren Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden und die Kreativität zu wecken. 70 ausgesuchte Motive sorgen in „Entspann mal“ für Abwechslung und damit für zahlreiche farbenfrohe Mußestunden und Abende.