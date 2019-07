Fallstricke und Halteleinen in der Liebe„Wurzeln im Herzen schlagen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Beziehungen brauchen Pflege, um bestehen und wachsen zu können © Ewald Fröch

Seit Jahrzehnten arbeitet der Arzt und Psychotherapeut Victor Chu mit Paaren und weiß um die Schwierigkeit, eine lebenslange Liebesbeziehung zu führen. Für Chu ist ein Platz im Herzen des Partners Grundbedingung für Liebe und Treue: „Wenn wir zu einem Menschen wirklich stehen, fühlt sich dies an wie ein Gefäß, in dem die Beziehung gut aufgehoben ist. Es gibt uns ein Urvertrauen in die Beziehung, egal, was passiert. Wie eine Pflanze kann dann die Beziehung tiefe und feste Wurzeln in unserem Herzen schlagen. Sie kann leben und atmen, sie schenkt uns Lebenskraft und Lebensmut.“

Aber auch solche Herzensbeziehungen haben ihre Phasen von Hochs und Tiefs, und sie müssen gepflegt werden, so Chu: „Sie brauchen kontinuierlichen und verlässlichen Kontakt, sie brauchen schöne gemeinsame Erlebnisse, in denen beide Partner miteinander und aneinander Spaß haben, sie brauchen die Mitteilung von Herz zu Herz, und wenn es körperliche Beziehungen sind, auch Berührung und körperlichen Kontakt. Durch all diese gemeinsamen Erlebnisse wird die Beziehung immer wieder erneuert und bestätigt.“ Wie lebenslange Liebe gelingen kann, beschreibt Chu im Buch "Denn alles Glück will Ewigkeit".

© KK

Denn alles Glück will Ewigkeit. Von Victor Chu. 184 Seiten, 16,90 Euro. Für Vorteilsclub-Mitglieder um 12,90 Euro. Erhältlich in Kleine-Zeitung-Büros und auf shop.kleinezeitung.at