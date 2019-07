Warum Beeren wie Sanddorn vor Krebs schützen können.Lebensmittel als Radikalfänger

Warum schützen Beeren wie Sanddorn vor Krebs? Was können Kürbiskerne? Ernährungsexperten klären auf, welche Lebensmittel regelrechte Nährstoffpakete sind und die Gesundheit stärken.

Sanddorn: Flavonoide als Radikalfänger © Valerie Ornstein

Superfood wächst nicht nur in fernen Gefilden, sondern auch vor unserer Haustür. Wie beispielsweise Sanddorn. Diese Beeren sind kleine, orange Vitaminbomben mit außergewöhnlich hohem Vitamin-C-Gehalt. Er beträgt 600 mg pro 100 Gramm der Beeren. Zusätzlich enthält die Beere essenzielle Fettsäuren, die sich im öligen Teil des Samens und des Fruchtfleisches befinden. Die Flavonoide beim Sanddorn zeichnen sich vor allem als Radikalfänger aus. „Diese antioxidativen Eigenschaften können vor Krebs und Herz- Kreislauf-Erkrankungen schützen“, empfiehlt Sonja Saurugger, Leiterin des Gesundheitsressorts der Kleinen Zeitung, regionalen Nährstoffpaketen den Vorrang vor exotischen Superfoods zu geben. Dazu zählen auch Kürbiskerne, die zu 80 Prozent aus ungesättigten Fettsäuren bestehen. Auch die Kürbiskerne sind wirksame Radikalfänger, wie eine Untersuchung der TU Graz ergeben hat. Kürbiskernöl hat im Vergleich zu anderen Ölen die größte antioxidative Kraft. Eine Portion von 10 ml deckt bereits 20 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin E. Mehr über Vitamine, richtiges Abnehmen und vieles mehr im Magazin „Besser leben, besser essen“.

Besser leben, besser essen – so geht‘s. Magazin. 72 Seiten, 9,90 Euro. Erhältlich in den Büros der Kleinen Zeitung, auf shop.kleinezeitung.at und bei Buchhandlung Moser in Graz