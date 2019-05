Aus den Trümmern der Habsburger-Monarchie entsteht 1918 das republikanische Österreich. Ein junger Staat, an den niemand glaubte. Das Ende kommt 1938 mit dem Anschluss an Nazi-Deutschland. Doch Österreich lernte aus der Vergangenheit und entwickelte sich trotz mancher Schrammen zu einem Musterland. Zwei Magazine geben Einblick in die bewegte Geschichte der Republik Österreich.

Aus den Trümmern der Habsburger-Monarchie entsteht 1918 das republikanische Österreich. Auf 120 Seiten zeichnen die prominentesten Historiker Österreichs im Magazin "1918-1938. Die verlorene Republik"den Weg der Ersten Republik bis zum Jahr 1938 nach.

Nach den bitteren Lehrjahren der Ersten Republik, nach Bürgerkrieg und Ständestaat-Diktatur und dem „Anschluss“ an Hitler-Deutschland entstand aus Trümmern ein neues Österreich. Im Magazin „Als Österreich zu sich fand“ beleuchten Historiker das Werden des Staats.

Helmut Konrad, Christa Hämmerle, Oliver Rathkolb, Barbara Thosold, Stefan Karner u. a. über: Die Gründe für den Zerfall des Habsburgerreichs - Die Suche nach Identität als Herausforderung in der Ersten wie auch in der Zweiten Republik - Die Chronologie des Anschlusses - Die Liquidatoren der Demokratie - Die Sprengkraft des Nationalismus - Der Staatsvertrag - Die Ära Kreisky - Die große Versumpfung in den 1980ern - Österreich auf den Weg in die Europäische Union - und vieles mehr.

1918-1938. Die verlorene Republik

Als Österreich zu sich fand

