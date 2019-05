Wer loslässt, gewinnt

Warum aber fällt das Loslassen von Gedanken, die bedrohen, von Menschen, die uns einengen, oder von einem Leben mit hoher Geschwindigkeit so schwer? Loslassen beginne im Kopf, schreibt die Kreativtrainerin Jutta Vogt-Tegen im Buch "Zeitlos im Hier und Jetzt".

Wie achtsam mit sich selbst umgehen? © ADOBE STOCK

Wir neigen dazu, an Vergangenem und Gegebenem festzuhalten, selbst wenn es uns schadet. Wie wir auch am Bild festhalten, das wir uns über uns selbst oder andere gemacht haben. Wer beginnt loszulassen, um einmal einfach nur zu „sein“, wird entspannter und ruhiger. Aber wie oft verpassen wir, fragt Jutta Vogt-Tegen, das „Sein“, weil wir ein Selfie machen oder den Sonnenuntergang am Strand fotografieren müssen, um es dann sofort auf Facebook zu posten?

Mit Übungen für ein achtsames Umgehen mit uns selbst zeigt Jutta Vogt-Tegen im Buch „Zeitlos im Hier und Jetzt“ Wege auf, die zu mehr Gelassenheit und Ruhe im Leben führen können.

Über die Autorin:

Jutta Vogt-Tegen ist ausgebildete Kreativtrainerin, arbeitet als Coach und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Achtsamkeit.

