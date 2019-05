Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was dem Körper guttut ©

Warum Bewegung das beste Medikament ohne Nebenwirkung ist, welche Mittel im Hype um die Darmgesundheit nur Geschäftemacherei sind und welche Lebensmittel auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht unverzichtbar sind, verrät das 72 Seiten starke Magazin "Besser leben, besser essen - so geht's".

Mediziner, Ernährungswissenschaftler und Sportwissenschaftler schreiben über: Wie Entgiftung wirklich funktioniert - Was das Sonnenhormon Vitamin D für uns tut - Wie kluge Muskeln als Hausapotheke wirken - Warum ein dicker Bauch zu Herzinfarkt führt - Mit welcher Sportart abnehmen am besten gelingt - Möglichkeiten, zu einem gesunden Schlaf zu finden - und vieles mehr.

Besser leben, besser essen - so geht's

72 Seiten, 9,90 Euro

Erhältlich in den Büros der Kleine Zeitung, auf shop.kleinezeitung.at, telefonisch unter 0800 55 66 40 526 und in der Buchhandlung Moser in Graz