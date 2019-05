Was tun, wenn Kinder sich nicht konzentrieren können? Was ist Doping für das Gehirn von Kindern und wie groß ist die Gefahr, sie zu überfordern? Hirnforscher, Psychologen und Pädagogen zeigen in "Was Kinder fit fürs Leben macht" und "Erzieht uns, aber bitte richtig" Wege auf, wie Erziehung gelingt.

Wege zu gelingender Erziehung ©

Schicksalsjahre des Lebens nennen Entwicklungspsychologen die ersten Jahre nach der Geburt. Es ist jene Zeit, in der Kinder spielend lernen und in der die Grundlagen für das spätere Leben gelegt werden. Ein Umstand, der viele Eltern dazu verführt, bereits Kleinkinder besonders stark fördern zu wollen, um sie fit für das Leben zu machen. Ballettstunden, Klavierstunden mit vier Jahren, IQ-Test, Englisch-Kurs mit drei Jahren? Experten in den Magazinen "Erzieht uns, aber bitte richtig" und "Was Kinder fit fürs Leben macht" warnen: "Kinder sind keine Rennpferde. Der Grat zwischen Fördern und Überfordern ist ein schmaler." Sie fordern dazu auf, sich bis zum Alter von sechs Jahren auf das Wesentliche zu konzentrieren: vorlesen, singen, tanzen, reden.

Mehr über Themen wie:

- Warum zu viel gefördert schnell überfordert ist - Warum bewusstes Nichtstun Kreativität und Selbstwert fördert - Großbaustelle Pubertät: Warum die Gehirnforschung Eltern jetzt Trost spendet - Warum immer mehr Eltern in die Verwöhnfalle tappen - Wie sich Eltern in der kindlichen Trotzphase verhalten sollten - Was im Gehirn von Kindern abläuft, die Klavier spielen, und was bei "Didl-Didl"-Spielen - Wie Neurobiologe Gerald Hüther die Bedeutung des freien Spiels bewertet.

Erzieht uns, aber bitte richtig

Was Kinder fit fürs Leben macht

