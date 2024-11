Zu einem Verkehrsunfall auf der L 504 rückten 30 Feuerwehrleute am Samstag, den 9. November, aus: Ein Pkw-Lenker hatte in Großlobming aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in ein Brückengeländer gekracht. Am Ende blieb das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn stehen.

Während sich das Rote Kreuz um den Lenker kümmerte, sicherten die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Zusätzlich mussten neben den ausgetretenen Betriebsmitteln auch die weit verstreuten Wrackteile per Hand eingesammelt werden, schildert Einsatzleiter Christoph Leitner von der Feuerwehr Großlobming.

Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.