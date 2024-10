Am letzten Freitag (18. Oktober) und Samstag (19. Oktober) hat es an 2 Tagen hintereinander einen landesweiten Strom-Ausfall in Kuba gegeben. Viele Strom-Kraftwerke in Kuba gelten als veraltet. Es kommt immer wieder zu Strom-Ausfällen.

Für Firmen in Kuba ist es äußerst schwierig, Ersatz-Teile zu bekommen. Seit der Revolution im Jahr 1959 haben die USA ein Handels-Embargo gegenüber Kuba erklärt. Das bedeutet, dass die Länder nicht mit Kuba Handel betreiben dürfen. Kuba ist ein Insel-Land, das nicht weit entfernt von Süd-Florida (USA) liegt. Kuba ist ein Land, in dem Spanisch gesprochen wird.