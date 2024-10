Es war einmal ein bunter Hund, der den grauen Fernsehalltag Anfang der 80er Jahre auflockerte. Der auf langen Beinen daherstelzende Gegenbeweis dafür, dass Deutsche doch einen Schmäh haben. Thomas Gottschalk platzte mit seiner unbekümmerten Schnauze in die Medienwelt, um das noch unfassbar steife Fernsehen aufzulockern. Jahrelang hatte er sich in den 70er im Radio das Mundwerk zugespitzt, bevor er zum Pop-Beauftragten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens avancierte. Der jugendliche Strahlemann kam überall so gut an, dass er eine gewisse Narrenfreiheit genoss. „Tommys“ Schlagfertigkeit brachte Aufmerksamkeit und Quote.