Leserbriefe zu Liessmann „Die Kunst des Verlierens“, 5. 10.

In Zeiten verblassender Wertegefüge und Sinnzusammenhänge bitte ich um ein Gedankenexperiment: Löchern Sie ein Blatt Papier mit einer Zigarette oder einem Feuerzeug. Sie werden sehen, dass vom Papier immer weniger wird, die Löcher werden größer. Ein Loch ist ein Nichts mit einem definierten Rand. Wenn wir das auf unsere derzeitige politische Wirklichkeit umlegen, dann kann jeder sehen und auch fühlen, dass das Etwas immer weniger wird. Das Etwas setzt sich aus unseren Werten zusammen, die auch in unserem Sprachgebrauch immer seltener vorkommen – Anstand, Respekt, Würde, Nachsicht, Langlebigkeit, Sparsamkeit, Miteinander, Frohsinn, Nächstenliebe: schon einmal gehört in letzter Zeit?

Aber Zerschlagung, Zerstörung, Unterminierung, Bloßstellung, Lächerlichmachen, Verhöhnung, Ausgrenzen, Abgrenzen sind Handwerkszeug aktueller Parteien, nicht nur in Österreich. Robert Musil hat gesagt: Man kann seiner eigenen Zeit nicht böse sein, ohne nicht selbst Schaden zu nehmen ... und die Sauerschauer, Zerschlager, Hasssprecher, Alltagspolterer sind offensichtlich ziemlich bedient – und werden gewählt!

Vielfalt, Ambiguität können Angst und Unsicherheit mit sich bringen – aber bitte, halten wir doch Schwierigkeiten miteinander aus und gestalten wir Lösungen für die Zukunft in transparenter Reichhaltigkeit und fokussierter Vielfalt. Schaudern wir nicht über das Wahlergebnis, arbeiten wir sofort am Miteinander – und übernehmen auch die Verantwortung für unser sinnvolles Denken, Sprechen und Handeln; bleiben wir anständig!

Thomas Sternad, Klagenfurt

Anmaßung

Dass Wahlverlierer ihre Niederlage zu beschönigen versuchen, ist eine durchaus verständliche Reaktion. Dass aber ein Wahlsieger, der 29 Prozent der Stimmen erhalten hat, meint, dass die anderen Parteien den „Souverän“ – gemeint ist „das Volk“ – verraten würden, wenn sie dessen Spitzenkandidaten nicht zum „Volkskanzler“ wählen würden, ist eine mehr als bedenkliche Aussage. Damit würden automatisch 71 Prozent der wahlberechtigten Österreicher nicht mehr das Privileg genießen, zu eben diesem zu gehören.

Um dieser undemokratischen Anmaßung einen Riegel vorzuschieben, müssten sich alle sogenannten „Verliererparteien“ nun aufraffen und zu einer Koalition aus Türkis, Rot, Pink und Grün zusammenschließen. Das wäre erstmals eine Regierung in der Zweiten Republik, die tatsächlich die Interessen einer überwältigenden Mehrheit der österreichischen Wähler vertreten würde.

Dr. Adolf Heschl, Pöllau

Ins Schwarze

Liessmann hat in seiner Analyse vollkommen recht. Es gibt keine Verlierer und seine Aussage „Gleich, wie empfindlich eine Niederlage ausfällt: Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Richtung stimmt“, trifft ins Schwarze. Die Verantwortlichen in den Parteien sollen diese Analyse genau lesen, ausschneiden und in den Parteizentralen aufhängen. Vielleicht hilft dies dann ein wenig beim Umdenken. Auch der Hinweis, „dass Verlieren eine Kunst ist, die in der Politik kaum jemand beherrscht“, ist treffend, weil kurioserweise jetzt alle Verlierer in die Regierung möchten.

Klaus Riegler, Klagenfurt

Schauspiel

Bei Altmeister Goethe heißt es: „Welch Schauspiel! Aber ach! Ein Schauspiel nur!“ Keiner legt den Finger so gekonnt auf die Wunde wie Konrad Paul Liessmann. Aus Verlierern werden Sieger, und der Gewinner muss sich rechtfertigen, gewonnen zu haben! Muss man sich wundern, dass sich die Politik auf jeder Umfrageliste ganz unten befindet? Moral und Besorgnis dirigieren, ärger geht es nicht mehr! Diese Leute sollen uns regieren? Nein, danke!

Rudolf Prill, Köttmannsdorf

Postwahlrealität

Zu Von Mensch zu Mensch „Der Blick auf jene, die früh aufstehen!“, 5. 10.

Die Inhalte der Kolumnen von Carina Kerschbaumer und Konrad Paul Liessmann zur Postwahlrealität und zukünftigen Notwendigkeit sollten österreichweit breit affichiert und den Parteien ins Stammbüchl geschrieben werden! Die notwendigen zukünftigen Schwerpunkte müssen den Fokus auf die drohende Deindustrialisierung mit all ihren Auswirkungen, Bildung und Migration legen. Ebenso ist die Arbeitsleistung als wesentlicher, grundlegender Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres Wohlstands zu sehen. Die bisher eingeschlagene Richtung und die Interpretation des Wahlergebnisses mit lauwarmen Schlüssen daraus durch verschiedenste Parteien sind abzulehnen.

Aufwachen und ganz neue Wege mit dem unabdingbaren Blick in die ferne Zukunft für uns und insbesondere unsere Kinder sind angesagt! Die jahrzehntelange Übung der Wählerstimmenmaximierung mit Scheuklappen für ein paar wenige Funktionsjahre sind schlichtweg seit jeher unerträglich!

Dr. Michael Krainer, Graz/Velden